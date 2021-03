Sammy Basso, seconda laurea : Adesso è dottore in Biologia Molecolare

Sammy Basso è un master in Biologia Molecolare. Questo pomeriggio, mercoledì 24 marzo, il giovane vicentino affetto da progeria ha concluso la sua carriera universitaria a Padova. L'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso Onlus riporta su Facebook: "Si è appena conclusa la discussione della tesi 'Crosstalk tra Lamin A e Interleuchina 6 in condizioni di stress e in invecchiamento precoce', il nostro Sammy Basso è laureato in Biologia Molecolare con voto 107/110 !!! ", così in un post accompagnato da una foto del nuovo dottore sorridente. La sessione di laurea si è svolta in modalità telematica e in live streaming sul canale youtube del Dipartimento. Dopo aver seguito il corso di Biologia Cellulare presso l'Università degli Studi di Padova, il giovane ha completato il suo tirocinio presso l'Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna. Per Sammy Basso oggi è la seconda laurea dopo quella del 2018.

Classe 1995, Sammy Basso è affetto da progeria o sindrome di Hutchinson-Gilford (HGPS), una malattia genetica molto rara caratterizzata dall'insorgenza di invecchiamento precoce nei bambini, che colpisce un bambino ogni 4-8 milioni di nascite. Ci sono circa 70 bambini affetti da questa sindrome in tutto il mondo. Per diffondere la conoscenza di questa condizione molto rara, il giovane ha fondato l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca.

Nel 2019 Sammy Basso è diventato anche Cavaliere della Repubblica per il suo impegno a favore dei malati di progeria. "Questo onore - ha commentato Sammy appena ricevuto la nomina - non è dovuto a una sola persona, ma a tutti coloro che hanno lavorato duramente negli anni per dare vita a questa nostra missione. Tutta la perseveranza che tanti ci hanno messo In gioco. L'obiettivo futuro? Coinvolgere sempre di più le istituzioni perché comprendano l'importanza della ricerca scientifica e perché si impegnino in questa grande missione ".

