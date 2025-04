DISABILITÀ : CHIESTA CONVOCAZIONE ASSESSORE MAMMÍ IN COMMISSIONE REGIONALE

DISABILITÀ : CHIESTA CONVOCAZIONE ASSESSORE MAMMÍ IN COMMISSIONE REGIONALE

"Condivido il grido d'allarme lanciato dal consigliere comunale Rachele Mussolini relativo ai fondi messi a disposizione delle persone con disabilità gravissime. Non è ammissibile che, mentre in Campidoglio, si continuano a sfornare nomine a favore di amici e parenti, di contro si escludono oltre mille persone fragili dalla possibilità di ricevere un contributo che gli permetta di avere un’assistente in casa e rimanere così nel proprio ambiente familiare.

Le responsabilità di questa grave situazione è anche sulle spalle della Regione Lazio ed è proprio per questo che ho giá richiesto la convocazione urgente della commissione regionale Sanità e Politiche Sociali alla quale venga chiamato in audizione, oltre agli assessori regionali alla Sanità e alle Politiche sociali, D'Amato e Troncarelli, anche l'assessore alla persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale, Veronica Mammì. Mettere seduti attorno a un tavolo tutti i protagonisti della vicenda rappresenta secondo noi il metodo adatto per cercare di dare risposte concrete a tutte quelle famiglie che si aspettano dalla politica risposte e non silenzi assordanti". È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo.

