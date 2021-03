SHADOW MAN: REMASTER uscirà questo aprile

Nightdive Studios è lieta di annunciare che la loro versione meravigliosamente aggiornata del classico degli anni '90, SHADOW MAN: REMASTER , uscirà il 15 aprile 2021 su Steam, GOG ed Epic Game Store!



Pubblicato originariamente nel 1999 per PC, PlayStation, Nintendo 64 e Dreamcast, in SHADOW MAN: REMASTER si combattono le forze dell'oscurità che tentano di attraversare il loro regno per passare nel mondo dei vivi. Combatterete attraverso le paludi della Louisiana, i vicoli di New York City e l'oscura e terrificante terra di Deadside per impedire alle minacce soprannaturali di invadere la terra dei vivi.



SHADOW MAN: REMAStered include una serie di nuove fantastiche funzionalità tra cui:

Supporto widescreen 4K per i monitor più recenti

L'anti-aliasing offre un'esperienza visiva completamente nuova insieme alla mappatura dinamica delle ombre e per-pixel lighting

Contenuti mai visti prima tagliati dal gioco originale

Rendering HDR (High Dynamic Range) per trarre vantaggio dai display moderni

Versioni per Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4 in arrivo

Il creatore originale di Shadowman Valiant Entertainment pubblicherà il riavvio della serie a fumetti SHADOWMAN il 28 aprile 2021.



È disponibile una nuova anteprima per la serie di fumetti SHADOWMAN di Valiant Entertainment su ComicBook.com





