Ancora dubbi su AstraZeneca : Forniti dati obsoleti

Nuove ombre su AstraZeneca: potrebbe aver utilizzato "dati non aggiornati" negli studi clinici negli Stati Uniti sul vaccino Covid-19 fornendo una visione "incompleta" della sua efficacia. Questo è stato affermato dalla principale agenzia americana per le malattie infettive guidata da Anthony Fauci.

Preoccupazione per il fatto che AstraZeneca abbia utilizzato informazioni obsolete in questo studio, il che potrebbe aver portato a una stima incompleta dell'efficacia del vaccino, afferma l'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (NIAID). "Esortiamo l'azienda a collaborare con il Data and Safety Monitoring Board (DSMB) per rivedere i dati e garantire che i dati sull'efficienza più accurati e aggiornati vengano rilasciati al pubblico il più rapidamente possibile", ha affermato il gruppo.

AstraZeneca in Europa

La situazione con le consegne dei vaccini anti-Covid di AstraZeneca all'Ue "è un peccato" e causa "un grande danno alla reputazione", ma il problema è che nel frattempo "muoiono le persone" di Covid. L'azienda farmaceutica era stata pagata per "produrre a rischio", mentre attualmente produce "in uno dei cinque stabilimenti" previsti dal contratto firmato con l'UE. E 'quanto ha affermato il direttore generale per la Salute della Commissione europea Sandra Gallina in risposta al sincero intervento dell'eurodeputato ceco Tomas Zdechovsky del PPE durante un'audizione al Cont (controllo di bilancio) del Parlamento europeo. La Repubblica Ceca è tra i paesi che si erano concentrati maggiormente sul vaccino AstraZeneca e ora è alle prese con una recrudescenza del Covid-19 che ha causato molte vittime (circa 25.000 ad oggi su 10,5 milioni di abitanti).

