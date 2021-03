Accoltellata da un 16enne a Mogliano Veneto : Marta Novello lotta per vivere

E' successo in via Marignana, a pochi passi dall'agriturismo "Al vecio Moraro". Suem 118 e vigili del fuoco sul posto. L'aggressore è stato arrestato : un ragazzo di 16 anni. Un sedicenne cerca di rapinare una ragazza di 26 anni, Marta Novello, che sta facendo jogging lungo una strada di campagna, lei reagisce e la aggredisce con una dozzina di coltellate. La vittima è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Treviso, mentre il giovane è stato bloccato dai carabinieri e accusato di tentato omicidio.

È la ricostruzione fatta dagli stessi inquirenti di quanto accaduto alla fine del pomeriggio di oggi, 22 marzo, in Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Lo scenario dell'evento è una tranquilla strada di campagna, via Marignana, dominata da alcuni ristoranti e da alcune ville venete abitate da famiglie trevigiane. La vittima stava correndo lungo il viale alberato quando, secondo i testimoni, è stata avvicinata dal ragazzo in bicicletta.

Tra i due, entrambi italiani residenti a Mogliano, è scoppiata una rissa durante la quale la giovane è stata colpita con una dozzina di colpi. Dopo l'attacco, la vittima è finita nel fosso che fiancheggiava la strada. Anche il 16enne ha perso l'equilibrio ed è caduto in acqua. Alcuni operai che sono passati pochi minuti dopo l'attacco con la loro auto hanno notato che la bicicletta si era ribaltata e si era fermata. Ignari di cosa fosse realmente accaduto, pensarono a un incidente. Prima hanno aiutato l'aggressore a uscire dall'acqua, poi hanno fatto lo stesso con la donna. Fu solo dopo averla steso sull'asfalto che si resero conto che era priva di sensi e coperto di sangue.

Mentre un elicottero la trasportava in gravi condizioni all'ospedale di Treviso, gli agenti hanno bloccato l'aggressore e recuperato l'arma usata per pugnalarla. Il gesto, secondo i rapporti militari, sarebbe stato compiuto in occasione di un furto.

