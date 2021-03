I dispositivi Fitbit Inspire 2 ora possono essere trovati con Tile

Tile entra nel mercato dei wearable e si espande a prodotti terzi

Tile e Fitbit uniscono le loro forze per garantire che ogni utente possa sempre trovare il proprio Fitbit Inspire 2™. Da questa settimana, Inspire 2 potrà essere individuato utilizzando la tecnologia di ricerca Bluetooth di Tile. La partnership segna l'ingresso di Tile nel mercato dei wearable ed assicura agli utenti, nuovi ed attuali, di Inspire 2 l'accesso alle funzioni di Tile senza costi aggiuntivi.

"Fitbit sta supportando le persone ad adottare uno stile di vita più sano ed attivo, e noi vogliamo aiutarli assicurandoci che nessuno perda il proprio fitness tracker", afferma il CEO di Tile, CJ Prober. "Grazie alla tecnologia di rilevamento di Tile, disponibile direttamente in Fitbit Inspire 2, non bisognerà più preoccuparsi di perdere un passo. I dispositivi wearable rappresentano un nuovo ed avvincente settore da sostenere e vanno ad implementare un’area dove Tile è già presente come il settore cuffie e laptop”.

A partire da oggi e durante questa settimana, agli utenti di Inspire 2, verrà richiesto di aggiornare il software del proprio device tramite l’app Fitbit. Per aggiungere la funzione di ricerca di Tile, sarà poi necessario scaricare l'app Tile per attivare lo strumento di ricerca. Tutti i nuovi dispositivi Inspire 2 potranno attivare la tecnologia di ricerca Tile.

"Con la tecnologia Tile, andiamo ad aggiungere ad Inspire 2, funzionalità ancor più utili e pratiche ", afferma Larry Yang, direttore del Product Management dei dispositivi Fitbit di Google. "Siamo entusiasti della collaborazione con Tile, grazie alla quale i nostri utenti potranno concentrarsi sulle proprie abitudini salutari senza doversi preoccupare di perdere il proprio device. L’obiettivo è quello di portare la tecnologia di Tile su più device Fitbit in futuro.”

Ulteriori funzionalità, come gli Smart Alerts, saranno disponibili tramite l’abbonamento Tile Premium. Con gli Smart Alerts di Tile, l'app avviserà proattivamente l’utente, quando è in programma un’escursione o una passeggiata, in modo che non si dimentichi di indossare il proprio Fitbit Inspire 2.

L'integrazione della tecnologia Tile aggiunge ulteriori features ad Inspire 2, il fitness tracker più accessibile che aiuta le persone a adottare uno stile di vita sano. Inspire 2 dispone di modalità di fitness sfidanti, come gli Active Zone Minutes™, 20 modalità di allenamento, strumenti avanzati per il sonno ed il monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7, il tutto con una durata della batteria di 10 giorni.

Il tracker viene venduto con un anno di prova di Fitbit Premium, che include programmi di fitness e di nutrizione e centinaia di allenamenti e di contenuti personalizzati per aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi.

Fitbit Inspire 2 è ora disponibile con la funzione Tile ed è in vendita a 99.99€ su Fitbit.com e presso i principali rivenditori. Per maggiori informazioni visita www.fitbit.com/inspire2. Tile Premium può essere acquistato all'interno dell'app Tile per 2.99€/mese o 34.99€/anno.

Tile collabora con oltre 20 partner che utilizzano la sua tecnologia di ricerca nei segmenti audio, viaggi, casa intelligente e PC. Per maggiori informazioni tile.com/partners.

