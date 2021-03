PAYDAY 3 arriverà nel 2023

Accordo da 50 milioni di dollari con Koch Media

In un comunicato stampa, Tobias Sjögren, CEO ad interim di Starbreeze, ha dichiarato:

“Siamo molto eccitati nell’annunciare questo accordo esclusivo a lungo termine di PAYDAY 3 con Koch Media, che condivide insieme a noi la stessa passione per la saga e per il modello ‘live services’. Questo accordo, oltre ad assicurare la continuazione dello sviluppo, include la pubblicazione globale del gioco, così come tutti gli oneri per il marketing. Ora abbiamo una solida base per un lancio di successo“.





State calmi perchè la sua pubblicazione è lontana. Infatti, è stata fissata per il 2023. Arriverà su PC e console.

