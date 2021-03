L’impatto della tecnologia sull’industria della finanza

La trasformazione digitale nel settore finanziario è un concetto che ora è diventato parte di una strategia di trading di successo piuttosto che solo della tecnologia.

La trasformazione digitale ha avuto un impatto positivo sulle operazioni aziendali nel settore finanziario. Ha portato a opportunità per operazioni più rapide ed economiche, rispetto delle scadenze normative, miglioramento dell'esperienza dei dipendenti e dei clienti e della competitività.

Quando si considera fino a che punto è arrivata la banca moderna, è possibile capire come DT sia cresciuta per avvantaggiare tutti con maggiore comodità ed esperienza. Dalle sue umili origini di filiali agli sportelli automatici e ora alle app mobili, il progresso del settore bancario ha consentito alla tecnologia digitale di offrire maggiore scelta, convenienza ed esperienza.

Agilità organizzativa

Si riferisce alla risposta efficace di un'azienda alle interruzioni, appresa dall'ultima crisi economica. Le aziende stanno cercando modi per migliorare e sostenere l'innovazione, ma con mezzi efficienti.

Intelligenza artificiale (AI)

L'intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale per le istituzioni finanziarie e le società di carte di credito nell'identificazione e nella previsione della possibilità di frode. La tecnologia sta diventando più pratica per aiutare il cliente della banca a rendere la sua vita più facile e sicura.

Tuttavia, c'è un altro aspetto dei vantaggi dell'IA per i servizi finanziari; può supportare le aziende nel mantenersi in linea con le modifiche normative e di conformità. Inoltre, dal punto di vista del cliente, l'IA può rivelare osservazioni e tendenze interessanti nel comportamento dei clienti.

Tecnologia Blockchain e criptovalute

L'emergere di valute digitali o criptovalute, come Bitcoin, ha consentito ai clienti di sfruttare modi più rapidi ed economici per effettuare transazioni.

Blockchain, che consente l'esistenza di criptovalute, è vista come una tecnologia con proprietà di costruzione della fiducia, che riduce al minimo il rischio e l'errore umano: una piattaforma ideale per lo scambio di titoli. È considerata una delle innovazioni più impressionanti nei servizi finanziari e nelle tecnologie logistiche che, una volta ampiamente adottate, trasformeranno il mondo.

Soluzioni bancarie digitali

In precedenza, ai nuovi clienti venivano offerti omaggi come incentivo all'apertura di un conto bancario. Possiamo dire che si applica ancora oggi, anche se ora è in una forma intangibile, nel senso di un servizio associato, come un'app mobile offerta con una banca o una carta di credito, che, ad esempio, consente ai clienti di pagare le bollette.

Tuttavia, il digital banking non è limitato solo agli account online. Esistono banche digitali che operano online solo con pochissimi o nessun edificio o filiale. La mobilità ha aperto un mondo completamente nuovo con l'introduzione di smartphone e app sempre più sofisticate, culminata con la scomparsa di molti edifici e filiali tradizionali.

Tecnologia finanziaria (FinTech)

La tecnologia finanziaria, più comunemente nota come FinTech, si riferisce all'uso della moderna tecnologia adottata da banche e società finanziarie (nonché dai sistemi stessi) per migliorare l'erogazione dei servizi finanziari. Si è evoluto dai suoi primi inizi sotto forma di bancomat e carte di credito alle attuali tecnologie come le banche digitali e la tecnologia blockchain.

Il mondo della finanza come lo conosciamo sta cambiando grazie a FinTech attraverso tecnologia automatizzata e algoritmi di machine learning. Ciò è evidente nelle nuove tecnologie come i chatbot automatizzati del servizio clienti, gli strumenti di budgeting online e il monitoraggio delle spese.

Innovazione dirompente

Qui parliamo di una serie di rivoluzionari digitali nel settore FinTech, innovazioni che creano nuovi mercati e sconvolgono quelli esistenti. Le recenti innovazioni che classifichiamo come distruttori digitali includono tecnologie di pagamento come PayPal e, più recentemente, ApplePay, che sta accelerando l'interruzione dei pagamenti, contribuendo in modo significativo alla trasformazione digitale dei servizi finanziari.

