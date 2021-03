Assassin’s Creed Valhalla, l’espansione L’Ira dei Druidi arriva il 29 aprile

Festeggia laFesta di Ostara sino all’8 aprile, ora disponibile la personalizzazione dell’equipaggiamento





Ubisoft ha annunciato che L’Ira deiDruidi, la prima grande espansione di Assassin’s Creed Valhalla, sarà disponibile il 29 aprile. In aggiunta,la Stagione 2, la Stagione di Ostara, comprende contenuti narrativi esclusivied eventi in-game accessibili a tutti i giocatori. Da oggi, i giocatoripotranno festeggiare la Primavera come parte dell’evento a tempo limitato dellaFesta di Ostara con nuove sfide e ricompense.

La Festa di Ostara, primoaggiornamento della Stagione di Ostara, invita i giocatori a scoprire un eventoin-game attivo sino all’8 aprile in un’area dedicata di Ravensthorpe. Sarannodisponibili numerose festività legate alla Pasqua tra cui:

· Decorazioni per l’accampamento

· Minigiochi di Bevute, Tiro con l’Arco e Combattimenti

· Tre nuove missioni personaggio: Eivor potrà divertirsicon la Caccia all’Uovo, l’elezione della Regina di Primavera e dovrà proteggerel’accampamento dall’assalto degli spiriti notturni

· Tre nuove abilità: Balzo Intrepido, con cui Eivor potràeseguire un attacco magistrale contro i nemici, e le abilità Auto-predazione adistanza e Predazione Famelica, che aumenteranno il suo rendimento durante ilcombattimento a distanza o corpo a corpo.

· Ricompense esclusive, tra cui decorazioni per l’accampamentoe personalizzazione degli oggetti.

Per partecipare alla Festadi Ostara, i giocatori dovranno raggiungere l’Inghilterra e completare uno deiprimi archi narrativi, Grantebridgescire o Ledecestrescire. Il festival verràlanciato automaticamente quando i giocatori visiteranno l’accampamento. Peraccedere all’attività della Regina di Primavera l’accampamento dei giocatoridovrà aver raggiunto il livello 3.

A partire da oggi igiocatori saranno in grado di cambiare l’aspetto dell’equipaggiamento di Eivorcon la personalizzazione conosciuta in-game come trasmogrificazione o “Cambia Aspetto”.Le statistiche di armatura e di equipaggiamento rimarranno invariate mentreEivor verrà personalizzato a livello visivo, permettendo ai giocatori diesprimersi liberando il loro stile Vichingo nascosto. Una volta che vieneritrovato un pezzo di attrezzatura o un’arma, il suo aspetto può essere utilizzatoin cambio di argento visitando il Fabbro di Ravensthorpe, se l’oggetto è dellastessa categoria.

Per festeggiare lacommunity di Assassin’s Creed Valhalla, i giocatori riceveranno l’Outfit di Altair,gli oggetti cosmetici e il Set Equipaggiamento Yule e 300 opali gratuiti. Perriscuotere le ricompense, devono accedere all’Animus Store.

Due aggiornamentifuturi aggiungeranno ulteriori contenuti alla Stagione di Ostara:

· Sfida di Maestria: un secondo aggiornamento aggiungeràuna nuova modalità di gioco basata sul sistema di combattimento di Assassin’sCreed Valhalla che offrirà ai giocatori un’esperienza di combattimentoaltamente rigiocabile. Un Maestro arriverà all’accampamento, spingendo Eivor adallenarsi perfezionando le sfide per diventare lui stesso un Maestro.

· Ricompense aggiuntive.

Ne L’Ira dei Druidi,disponibile dal 19 aprile, i giocatori andranno in l’Irlanda per scoprire isegreti di un antico e misterioso culto druidico, smascherando i suoi adepti.Scavando tra i miti e il folklore gaelici dovranno combattere attraversoforeste maledette e stupefacenti scenari mentre guadagneranno influenza allacorte irlandese. L’Ira dei Druidi potrà essere acquistata separatamente per 24,99euro. I giocatori potranno anche accedere all’espansione con il Season Pass,disponibile ora per 39,99 euro o come parte delle edizioni Assassin’s CreedValhalla Gold, Ultimate e Collector.

Con uno sviluppogestito da Ubisoft Montreal, Assassin’s Creed Valhalla offre al giocatorel’esperienza unica di indossare i panni di Eivor, un leggendario guerrierovichingo cha ha lasciato la Norvegia passando da un conflitto all’altro, allaricerca di risorse che scarseggiano nel nono secolo.

Il giocatore potràrivivere lo spietato stile di combattimento dei guerrieri vichinghi con ilsistema di combattimento a due armi e sperimentare nuove modalità di gameplaycome le incursioni, gli assalti, la costruzione di un villaggio così come ilrinnovato sistema di progressione di gioco. Alleanze politiche, decisionistrategiche e le scelte dei dialoghi influenzeranno il mondo di Assassin’sCreed Valhalla: il giocatore dovrà scegliere con saggezza per proteggere la casadel proprio clan e il proprio futuro.

