Sony HT-S40R: Audio home cinema surround a tutta potenza

Il vero audio surround per immergerti nei tuoi film preferiti

Design wireless per ricreare in poche mosse un’esperienza cinematografica

Non solo film: il sistema HT-S40R è perfetto anche per la musica





Sony presenta oggi HT-S40R, un nuovo impianto audio ad alte prestazioni, in grado di trasformare il salotto di casa in una vera e propria sala cinematografica. Con 600 W di vero audio surround a 5.1 canali e gli speaker posteriori wireless, i film prendono letteralmente vita.





Sound sensazionale

Questa combinazione di soundbar, subwoofer e speaker posteriori wireless è appositamente pensata per chi cerca un’esperienza surround da brivido, fatta di suoni dinamici che riempiono la stanza.





Il sistema HT-S40R emette 600 W di potenza totale e sfrutta i pregi dell’autentico audio surround a 5.1 canali e della tecnologia Dolby Audio per portare gli spettatori direttamente al centro dell’azione. Dalle nuove serie TV ai grandi classici, gli elementi dell’impianto restituiscono ogni minimo dettaglio, producendo un effetto estremamente realistico.





Spazio solo ai suoni

Con HT-S40R, è possibile configurare il sistema Home Theatre come si preferisce e con pochissimi cavi. Gli speaker posteriori sono alimentati da un amplificatore wireless, quindi non servono collegamenti cablati: ottenere sonorità cinematografiche è semplicissimo e a prova di ingombro.





E per ridurre ulteriormente la presenza di cavi in soggiorno, i TV Sony BRAVIA che supportano la connessione wireless possono inviare l’audio direttamente al sistema Home Theatre.





I film, tuttavia, non sono l’unica specialità di HT-S40R: il sistema è l’ideale anche per ascoltare musica, sia trasmettendola in streaming dagli smartphone tramite la connessione Bluetooth, sia collegando i dispositivi alla porta USB.





Estetica accattivante

Il design è uno dei punti forti di HT-S40R. La soundbar sottile e compatta, il discreto subwoofer e gli speaker wireless posteriori compongono un sistema che si adatta perfettamente ai TV BRAVIA e a tutti i soggiorni. La soundbar e gli speaker posteriori, inoltre, si possono montare anche a parete, fondendosi con l’ambiente, mentre l’amplificatore wireless trova spazio ovunque, a muro o appoggiato sul ripiano di una libreria.





Pronto all’azione

Il sistema HT-S40R è già pronto per funzionare appena fuori dalla scatola: tutto quello che bisogna fare è collegare gli speaker posteriori all’amplificatore wireless e la soundbar al subwoofer, utilizzando i cavi in dotazione. Una volta collegato anche il subwoofer al televisore[i], non resta che mettersi comodi e godersi 5.1 canali di vero audio surround. Gli ingressi sono di tipo HDMI ARC, ottico e analogico.





Impostazioni audio opzionali

Il sistema di speaker prevede 4 modalità sonore (Cinema, Music, Standard e Auto Sound) da scegliere in base al contenuto da guardare o ascoltare. Per perfezionare ulteriormente l’esperienza di visione, è possibile anche inserire le modalità Night e Voice e regolare il volume del subwoofer.





HT-S40R sarà disponibile da maggio 2021.





