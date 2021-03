Recovery plan, le schede di Draghi sono quelle del Conte 2!

Mezzogiorno, ecosistemi dell'innovazione: bando da 350 milioni per 4 progetti Lo ha detto la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, in audizione sul Recovery plan nelle commissioni Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato.

Vaccini e stanziamenti, l'Europa cerca la svolta anti - crisi Anzi, le condizioni dei ripresa, Recovery Plan alla mano, sembrano passare proprio dall'ottimizzazione sostenibile degli impianti produttivi. Una strategia che, naturalmente, si affianca alle risorse ...

Recovery plan, i giornali lodano le schede “di Draghi” Il Fatto Quotidiano BUONI E CATTIVI ESEMPI Tempo di lettura 5 Minuti. Il ministro dell’economia Daniele Franco ha indicato il Mezzogiorno come la prima delle disparità con cui il Recovery Plan italiano si deve misurare.

Giustizia: Meloni, 'Recovery occasione straordinaria ma portare risorse da 1% a 5% 16 marzo 2021 a. a. a. Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Per le riforme sulla giustizia il Recovery plan rappresenta 'un'occasione straordinaria' ma le risorse attualmente previste sono insufficienti, con l ...

Lo ha detto la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, in audizione sulnelle commissioni Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato.Anzi, le condizioni dei ripresa,alla mano, sembrano passare proprio dall'ottimizzazione sostenibile degli impianti produttivi. Una strategia che, naturalmente, si affianca alle risorse ...Tempo di lettura 5 Minuti. Il ministro dell’economia Daniele Franco ha indicato il Mezzogiorno come la prima delle disparità con cui il Recovery Plan italiano si deve misurare.16 marzo 2021 a. a. a. Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Per le riforme sulla giustizia il Recovery plan rappresenta 'un'occasione straordinaria' ma le risorse attualmente previste sono insufficienti, con l ...

Il documento inviato alè quello scritto dal, come del resto aveva spiegato il. Ma la stampa ne ha dato conto come si trattasse di una riscrittura. Ilha addirittura titolato sul "ripescaggio" della funivia di Roma, che però era solo uno dei tanti progetti di cui era stato chiesto il finanziamento con le risorse Ue e non è entrato nella versione finale. Il ministro delle Infrastrutture: "In quella lista anche opere che in realtà il precedente governo aveva già escluso"

Altre News per: recoveryplanschededraghisonoquelleconte

Leggi su ilfattoquotidiano