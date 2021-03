Moet et Chandon, sinonimo di champagne

La Francia è la terra dello champagne, grazie ad un terroir unico ed una cultura centenaria di valorizzazione e saper fare. Grandi personaggi della storia enologica francese hanno modificato in modo fondamentale il corso della storia del vino in Europa, con le loro scoperte e le loro intuizioni. Il metodo classico, che è alla base della produzione di champagne, è stato raffinato in Francia circa 200 anni fa, permettendo di arrivare alla conoscenza che oggi anima ogni sboccatura. I francesi sono i maestri del metodo classico e della rifermentazione in bottiglia, ma non è solo quello che rende gli champagne speciali. La regione dello champagne, dove sono coltivate le viti e fatte maturare le uve ha una composizione geomorfologica unica ed inimitabile.

Il terreno, ricco di gesso, permette alle viti di scendere a grande profondità e di crescere in modo rigoglioso e robusto. L’invenzione dello champagne è attribuita all’abate Dom Pérignon ma è più corretto credere che egli abbia migliorato ed affinato in modo decisivo una tecnica già in essere da anni, utilizzando nuovi materiali, come il sughero per i tappi, chiusi da una gabbietta di metallo. Durante il suo operato si ebbe anche l’affermarsi del Pinot Noir come vitigno principale per lo champagne e l’aggiunta di zucchero ed altri liquori all’interno della bottiglia per migliorarne la gradevolezza.

Le bollicine francesi accompagnano spesso le feste ed i momenti speciali, portando allegria e lusso. Lo champagne più venduto al mondo è il Moet Chandon e per molti è il sinonimo di champagne, sono molti coloro che indicano genericamente “moet” qualsiasi bottiglia di champagne.

La fondazione di Moet et Chandon.

Moet et Chandon è stata fondata nel 1743 da Claude Moet, in Francia. Inizialmente Claude trasportava il suo vino a Parigi dove la richiesta di vino frizzante era molto elevata. Claude cavalcò l’onda e si espanse in tutta Europa. Il nipote di Claude, Jean-Remy fece crescere ancora di più l’azienda e qualche anno più tardi passò la metà della società a Chandon, che divenne socio ed il nome venne cambiato in Moet et Chandon.

La nascita di LVHM e la quotazione in borsa.

Nel 1987 Louis Vuitton e Moet danno vita a LVHM, un colosso del lusso quotato in borsa che oltre agli alcolici gestisce molti altri marchi legati alla moda ed al lusso. Moet et Chandon, grazie alla forza commerciale del gruppo di cui fa parte, è lo champagne con i numeri più elevati di cui si abbia informazioni, si parla di quasi 30 milioni di bottiglie vendute ogni anno.

