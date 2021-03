PRESENTATO IL CAMPIONATO FERRARI ESPORTS SERIES 2021

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto competere oltre 20.000 piloti in Europa, la ‘FERRARI ESPORTS SERIES 2021’ apre ufficialmente le iscrizioni dalle 21.00 di oggi. Un’opportunità unica per il vincitore del campionato, che cambierà per sempre la sua vita, con la possibilità di entrare a far parte del ‘Ferrari Driver Academy Esports Team’





Ferrari è lieta di annunciare l’apertura delle iscrizioni della nuova stagione del campionato ‘Ferrari Esports Series 2021’, che prenderà il via nel mese di aprile. La nuova stagione si apre con i migliori auspici, dopo l’incredibile successo dello scorso anno che ha registrato oltre 20.000 partecipanti da tutta Europa. Nel 2020 la vittoria finale è andata al ventunenne Giovanni De Salvo, dopo un torneo entusiasmante, che ha premiato il pilota italiano nell’ultima avvincente gara.



Anche quest’anno il gioco su cui si disputerà il torneo sarà ‘Assetto Corsa’ di Kunos Simulazioni, con i piloti che potranno competere con quattro vetture Ferrari, delle quali due disponibili esclusivamente a chi si registrerà alla serie: la Ferrari 488 Challenge Evo e la nuovissima Ferrari 488 GT3 Evo.



Da sogno il premio per il pilota che si aggiudicherà il campionato, Ferrari infatti offrirà al vincitore l'opportunità di diventare un sim driver professionista mettendo a disposizione un posto nel ‘Ferrari Driver Academy Esports Team’

Iscrizioni aperte dunque dalle 21:00 di oggi 16 marzo sul sito ufficiale www.ferrariesportsseries.gg per tutti i cittadini europei maggiorenni (incluso il Regno Unito).



La fase di qualificazione inizierà nel mese di aprile con i piloti che si dovranno misurare in quattro sessioni di ‘hotlap’ per selezionare i partecipanti alle qualification races che si svolgeranno dal 5 aprile fino alla fine di luglio. I migliori 48 sim driver avranno quindi accesso alla seconda parte del torneo, che si svolgerà da fine agosto a novembre. La stagione culminerà con la sfida tra i primi 24 piloti che prenderanno parte alla ‘Grand Final’, in programma per metà dicembre, con tre gare che assegneranno il titolo di campione della ‘Ferrari Esports Series 2021’. Tutta le gare saranno trasmesse in streaming sul canale Twitch di Ferrari Esports https://www.twitch.tv/ ferrariesports l'ultimo martedì di ogni mese da fine agosto fino alla fine della stagione.



Due nuove attività renderanno ancora più avvincente il campionato, tra queste la possibilità per tutti i giocatori registrati di partecipare all’estrazione di premi i cui vincitori verranno annunciati nel corso delle dirette streaming. Spazio anche ai più creativi, per loro infatti verrà lanciato un ‘livery contest’ grazie al quale i partecipanti avranno la possibilità di creare ed inviare le proprie livree dedicate ad alcune delle vetture utilizzate nel corso della serie. Le migliori livree saranno condivise sui canali social ufficiali di Ferrari in una sezione appositamente dedicata al contest all’interno del sito della Ferrari Esports Series, e il design più apprezzato dalla community sarà infine inserito nel gioco ed utilizzato nelle gare ufficiali.





