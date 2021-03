HAVEN: NUOVO STUDIO DI SVILUPPO A LAVORO SU UNA NUOVA IP PLAYSTATION

Sony Interactive Entertainment investe in un nuovo studio e nel suo progetto in corso

Jade Raymond, fondatrice di Ubisoft Toronto e Motive Studios e una delle forze creative alla base della serie di successo Assassin's Creed, ha annunciato la fondazione di Haven Entertainment Studios Inc., un nuovo studio di sviluppo di videogiochi con sede a Montreal, in Canada. Raymond ha creato un team di talenti di livello mondiale con oltre dieci anni di esperienza di collaborazione su diversi titoli e serie estremamente popolari. In linea con il nome dello studio, i titoli sviluppati serviranno da rifugio per i giocatori, riunendoli all'insegna del divertimento, dell'autoespressione e della creazione di una comunità. La vision del porto sicuro si estende anche al team, che promuove la trasparenza e il rispetto reciproco.

Sulla scorta dell'impegno verso la promozione del talento creativo e il superamento dei confini dell'innovazione, Sony Interactive Entertainment ha confermato oggi che investirà nel nuovo studio e nel suo primo progetto, una nuova IP per PlayStation non ancora annunciata.

"Sony Interactive Entertainment è orgogliosa di sostenere e investire in Haven e nel suo futuro", ha dichiarato Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios. "Comprendiamo le sfide e i vantaggi derivanti dalla creazione di team creativi da zero, come ha fatto Jade, grazie alla propria vasta esperienza che ha dato vita a molte delle più grandi serie di giochi. Siamo fiduciosi ed entusiasti del futuro brillante di Haven Studios e del suo primo progetto, attualmente in fase di sviluppo".

"Non potevo che essere entusiasta di questa opportunità di tornare alle mie radici e lavorare con un team di talento per creare una nuova IP insieme", ha affermato Jade Raymond, CEO e fondatrice di Haven Studios. "Il lancio di uno studio indipendente con il supporto di Sony Interactive Entertainment ci offre la massima libertà di oltrepassare i limiti con il supporto di un editore che conosce a fondo il processo creativo di creazione dei giochi ed è noto per la costante ricerca della qualità e per l'approccio incentrato sul giocatore".

