SUPER BOMBERMAN R ONLINE ARRIVERÀ PRESTO PER PLAYSTATION, XBOX, SWITCH E PC

Bomberman ritorna con il gameplay che ha reso questo franchise un classico dei party game - esplora i campi di battaglia, trova i power-up nascosti e usali per spazzare via i nemici - l'azione in SUPER BOMBERMAN R ONLINE raggiunge nuovi livelli grazie alla modalità "Battaglia da 64" che offre un'originale esperienza battle royale con supporto fino a 64 giocatori distribuiti su 16 campi di battaglia iniziali. Man mano che i livelli vengono completati, e i giocatori vengono eliminati, il numero dei campi di battaglia continua a ridursi fino alla battaglia finale che decreterà il vincitore.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE offre più di 100 diverse combinazioni di caratteristiche personalizzabili, inclusi numerosi costumi, accessori e, per la prima volta, skin per bombe, che modificano sia la bomba che l'esplosione stessa. I giocatori possono distinguersi ulteriormente acquistando il Premium Pack opzionale (prezzo consigliato al pubblico € 9,99), che dà accesso a 14 personaggi giocabili aggiuntivi che rendono omaggio ad altri grandi classici videogiochi di KONAMI come Gradius, Silent Hill, Castlevania e altri ancora!

Sebbene chiunque nel mondo possa entrare in una "Battaglia da 64", il Pacchetto Premium consente ai giocatori di creare la propria battaglia privata con set di regole che includono la modalità "Battle 64", la modalità "Regolare" (con un massimo di 16 giocatori) e la modalità "Gran Premio" in cui i giocatori vengono divisi in due squadre (fino a 3v3) e in cui si cerca di ottenere più punti degli avversari. Le battaglie si sviluppano in due round, al termine dei quali vince la squadra che ha totalizzato più punti.

Ulteriori informazioni su SUPER BOMBERMAN R ONLINE, data di lancio inclusa, verranno presto comunicate.

Maggiori dettagli sui contenuti di gioco e ulteriori informazioni su SUPER BOMBERMAN R ONLINEsono disponibili sul sito: https://www.konami.com/games/ bomberman/online/eu/it/

