Video backstage : I grandi volti degli show italiani Amazon Original

Amazon Prime Video ha rilasciato oggi l’inedito video di backstage dello spot della nuova campagna pubblicitaria italiana del servizio di video streaming di Amazon, riservato ai clienti Prime senza costi aggiuntivi. La campagna pubblicitaria di Prime Video è partita lo scorso 2 marzo, in occasione del Festival di Sanremo, ed è un omaggio alla famosa canzone sanremese ‘Nel blu dipinto di blu’, di Domenico Modugno. Per per la prima volta i protagonisti degli show prodotti dagli Amazon Studios in Italia Carlo Verdone, Carlo Cracco, Mara Maionchi, Fedez, Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro & Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna, sono insieme in un divertente spot in stile musical, dai toni comici e surreali.

The Lord of The Rings, la serie Amazon Original su Prime Video il 2 settembre 2022

Come annunciato ieri, l’attesissima serie Amazon Original The Lord of The Rings, ancora senza titolo, debutterà il 2 settembre 2022 su Prime Video in più di 240 Paesi e territori, con un episodio disponibile ogni settimana.

LOL: Chi ride ? fuori, il nuovo comedy show italiano Amazon Original

Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa,?Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna si sfideranno a colpi di gag?sotto lo sguardo attento del game master Fedez insieme a Mara Maionchi.

THE WILDS, DISPONIBILE IL TRAILER UFFICIALE DELLA NUOVA SERIE AMAZON ORIGINAL

La prima serie young adult di Amazon Prime Video debutter?in tutto il mondo?venerd? 11 dicembre. Il primo episodio sar? disponibile per un periodo limitato in streaming sui canali YouTube, Instagram, Twitter e Facebook di Amazon Prime Video e su Prime Video anche senza account Prime.