Che Dio ci aiuti ... si farà settima stagione della serie?

La sceneggiatrice di Che Dio ci aiuti, Silvia Leuzzi, parla a Fanpage dell'ipotesi che si faccia la settima stagione della serie e commenta l'indiscrezione secondo la quale l'attore turco Can Yaman potrebbe far parte del cast.

“La fase di scrittura non è ancora iniziata, le riprese si sono concluse solo qualche settimana fa - commenta Leuzzi -. Anche il reparto di scrittura non è mai stato fermo. Ancora non abbiamo iniziato. Siamo tutti molto legati a Che Dio ci aiuti. Se sarà possibile, saremo tutti disponibili e felici di lavorarci di nuovo perché è una fonte inesauribile di racconti umani, di nuovi personaggi e di storie. Speriamo di poterlo fare molto presto".

"Per me la cosa più importante è non tirare le cose per le lunghe senza motivo - continua la sceneggiatrice -. Ogni volta, ci mettiamo nelle nostre stanzette e prima di ideare una nuova stagione, ci chiediamo cosa vogliamo raccontare? Cosa ci interessa trasmettere al pubblico? Quale messaggio vogliamo veicolare? E devo dire che finora per noi è sempre stato facile. È un format che potenzialmente può essere infinito perché attraverso suor Angela si può dar voce a tantissimi altri personaggi e a tematiche importanti".

Infine, sulla possibilità che l'attore Can Yaman, guest star dell'ultima puntata, diventi a tutti gli effetti uno dei protagonisti di un'eventuale nuova stagione, la sceneggiatrice spiega: "Non posso ovviamente fare alcun tipo di spoiler. Non posso darti informazioni a riguardo però sì, potrebbe essere anche un lancio per qualcosa di più. Già è stato difficile finire questa stagione, ci sarà il tempo per pensarci".

Altre News per: aiutifaràsettimastagionedellaserie