La funzione delle VPN: giocare, navigare e comprare, in totale sicurezza

Si sente spesso parlare di sicurezza cibernetica e di navigazione sicura associate alle pratiche più popolari per gli italiani: acquistare online, giocare e intrattenersi con contenuti multimediali. Un acronimo che viene dall’inglese può risolvere molti di questi problemi, scopriamo in cosa consiste una VPN e quali sono le applicazioni possibili, professionali e non.

Pixabay.com

Virtual Private Network: rete privata virtuale

Conoscere termini inglesi torna sicuramente utile in un Paese come l’Italia, talmente digitalizzato da vedere più smartphone che persone: oltre 80 milioni i dispositivi, 59 milioni la popolazione registrata al 2020. Fra questi, numerosi e a volte impronunciabili, c’è sicuramente l’acronimo VPN, che viene dalle parole inglesi: Virtual Private Network. Ma in pratica in cosa consiste? Anche se il tutto potrebbe apparire complesso, il concetto che si cela dietro è alquanto logico e semplice. La VPN permette di rendere invisibili le nostre attività in rete e di nascondere l’indirizzo IP creando una sorte di ponte virtuale tramite chi si connette e un server che può essere ubicato ovunque nel mondo.

Le applicazioni di una VPN

Abbiamo ora capito pressapoco come funziona una VPN, ma vediamo perché è utile utilizzarla anche per la nostra navigazione quotidiana. I campi che va a soddisfare una VPN sono principalmente tre: la sicurezza digitale, la privacy e la de-localizzazione. I primi due settori sono molto connessi fra loro, e una rete privata virtuale permette di navigare in completa sicurezza, potendo pagare senza salvare alcuna traccia dei metodi di pagamento, o evitando che i siti e le piattaforme conservino alcun tipo di dato sulla navigazione. L’altro aspetto molto interessante è la delocalizzazione, che ci permette di usufruire di servizi che sarebbero altrimenti bloccati da altri paesi, come può accadere con piattaforme quali SkyGo, Netflix o i siti di casinò online, scommesse e notizie sportive, ad esempio.

Pixabay.com

Come scegliere una VPN che fa al caso nostro

Nel panorama delle VPN la scelta è ampia come tutti i servizi e software proposti in rete. Che se ne faccia un uso professionale o domestico, è importante tenere in considerazione l’acquisto di un servizio VPN per poter svolgere tutte le proprie funzioni in totale libertà e serenità. A parte nomi altisonanti come i colossi CyberGhost ed Expressvpn, ve ne sono altre che offrono ore o minuti gratis. Altre sono delle semplici estensioni da installare sui nostri browser come Hola VPN od Opera VPN, servizio integrato direttamente nel famoso browser di casa Apple. I parametri per scegliere una VPN sono sicuramente il numero di dispositivi che si possono connettere allo stesso momento, il numero di server su cui il servizio si appoggia, e il prezzo. Molte VPN offrono contratti di lunga durata da uno fino a quattro anni, la qual cosa fa notevolmente abbassare la spesa mensile per usufruire del servizio, arrivando a pagare pochi euro al mese.

Che si utilizzi internet per giocare, per lavoro o semplicemente per intrattenersi con serie TV e sport, è importante considerare l’utilizzo di una rete privata virtuale per navigare in totale tranquillità.

Altre News per: funzionedellegiocarenavigarecompraretotalesicurezza