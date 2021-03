Unruly Heroes in arrivo su iOS e Android il 18 marzo

Indossa il tuo yi-fu e preparati per la battaglia!





Magic Design Studios e Perfect World Games sono entusiasti di rivelare il loro imminente gioco d'avventura 2D Unruly Heroes. Il gioco è ispirato al romanzo cinese Journey to the West e fonde perfettamente la cultura tradizionale cinese con l'estetica occidentale in una nuovissima esperienza per dispositivi mobili. I giocatori potranno mettere alla prova il loro coraggio contro ostacoli difficili, sfide ben progettate e affrontare una memorabile orda di nemici.





Features include:

A thrilling story told across 4 chapters, 29 levels, and 81 sub-levels

8-10 hours of rich, engaging gameplay

Intense battles and challenging levels

Puzzles, jumping, varied weapon attacks, flying, and a destructible environment spice up the action

A plug-in assistant to help clear levels

Character customization through a robust skin system

A wide array of characters to try out for different experiences, each with their own strengths and weaknesses on the battlefield

Controller compatible!

marzo.

Indisciplinati Heroes sarà disponibile su entrambi iOS Android dispositivi a $ 1,99 a partire 18

Altre News per: unrulyheroesarrivoandroidmarzo