CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS | disponibili i nuovi contenuti

I giocatori potranno immergersi in un nuovo episodio della Modalità Storia EPISODE: NEW HERO. Questo episodio racconterà nuovamente la storia della Scuola Media Nankatsu, nello specifico il periodo in cui Tsubasa era infortunato e impossibilitato a giocare con la sua squadra.

I fan dovranno fare del proprio meglio per colmare il vuoto lasciato dal capitano!

Saranno aggiunti anche tre nuovi personaggi giocabili:

Shingo Aoi

Ryoma Hino

Mark Owairan

