Sanità : troppi segnali di cattiva organizzazione in provincia di Salerno

Home » Social News » Sanità : troppi segnali di cattiva organizzazione in provincia di Salerno

Troppi i segnali di cattiva organizzazione della sanità in provincia di Salerno. Il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro mette tutto nero su bianco in un’interrogazione fiume “Chiarimenti urgenti sulla situazione sanitaria in provincia di Salerno” rivolta al presidente De Luca. Chiusura di reparti fondamentali per le emergenze in presidi strategici, mancanza di personale ad hoc per le terapie intensive, mancanza di continuità assistenziale in reparti di neuro chirurgia, temi di attesa troppo lunghi. In provincia di Salerno i rischi per la salute dei cittadini,dovuti ad una discutibile organizzazione da parte dell’azienda sanitaria locale,cominciano a destare preoccupazione.

“La funzione principale di un ospedale – spiega il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro nel documento inoltrato al presidente della Giunta regionale - è quella di assistere pazienti acuti, ovvero garantire nell’emergenza la continuità assistenziale. Gli ospedali classificati come DEA di primo e di secondo livello, devono assicurare in emergenza tutte le funzioni previste dell’atto aziendale che tiene conto delle necessità di un territorio dove i presidi ospedalieri devono essere raggiunti nel più breve tempo possibile. Eppure,- si legge ancora nel documento - la mancanza di atti necessari ad assicurare il personale medico ed infermieristico sta creando difficoltà insormontabili in diversi presidi ospedalieri della Provincia di Salerno, e particolarmente in quelli di Polla dove, nonostante la collocazione strategica, a ridosso della rete autostradale, ultimamente è stato addirittura chiuso il reparto di ortopedia; Sapri, dove le urgenze sono assicurate con non poche difficoltà e, secondo notizie di stampa, perfino per pazienti con emorragia gastrointestinale; Vallo della Lucania, dove non è garantita la continuità assistenziale nei reparti di neurochirurgia, chirurgia vascolare e gastroenterologia; Agropoli, dove vengono assistiti anche i pazienti covid senza le risorse di personale necessarie e la mortalità nel reparto di Terapia Intensiva continua ad essere troppo alta. La direzione aziendale – conclude l’interrogazione - ha l’obbligo di adottare provvedimenti urgenti e immediati per il reclutamento di personale sanitario attraverso avvisi pubblici, oppure favorire convezioni per il personale medico con altre aziende dove si è provveduto a mantenere in maniera adeguata i livelli assistenziali. Chiediamo a De Luca quali siano la azioni adottate o che intende adottare a fronte delle nostre segnalazioni”.

Così in un’interrogazione presentata dal consigliere regionale della Lega Attilio Pierro.

Giornata di prevenzione gratuita alla Croce Rossa di Albiano Magra per il Giubileo della Sanità

Il Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra, guidato dal presidente Marcello Lo Presti, organizza per il 5 aprile una giornata di prevenzione sanitaria gratuita, in concomitanza con il Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità previsto a Roma il 5 e 6 aprile 2025.

Sciopero generale 8 marzo 2025: trasporti, scuola e sanità a rischio

Sabato 8 marzo 2025, in concomitanza con la Giornata internazionale della donna, è previsto uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà diversi settori, con possibili disagi per i cittadini.

Esodo dalla sanità pubblica: 23.000 infermieri lasciano il lavoro nel 2024

Il fenomeno delle dimissioni volontarie nel settore sanitario continua a crescere in Italia, con numeri allarmanti.