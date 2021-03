La definizione e la soluzione di: Si alleva nelle risaie per distruggere le larve delle zanzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : tinca

Altre definizioni per tinca: E' gustosa in carpione;

Altre definizioni con alleva; nelle; risaie; distruggere; larve; delle; zanzare; Un insetto che si alleva; Mustelide d'oltreoceano allevato per la sua pregiata pelliccia; Località di villeggiatura nelle Alpi del Delfinato; Raganelle arboricole; Campi volutamente allagati; Presso i Romani, una delle vigilie in cui era divisa la notte; Cosi è anche chiamato il mare delle Antille; Zanzare minutissime; Le zanzare che pungono;

