La definizione e la soluzione di: Si beve in tazza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Tè

Altre definizioni per Tè: Si sorseggia nel pomeriggio; Infuso di foglie esotiche; Piatto prelibato: __ de fois gras;

Altre definizioni con beve; tazza; Forniscono chi beve tisane; Intrugli d'acqua e crusca; Una foca con la proboscide;

