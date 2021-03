Come acquistare i Bitcoin

Noto per la sua volatilità, Bitcoin e alcune altre criptovalute rappresentano un investimento interessante per diversificare il tuo portafoglio di asset o muovere i primi passi nel trading. Ecco come evitare errori da principiante.

Nonostante alcuni periodi lenti in cui i prezzi dei Bitcoin possono sprofondare nell'abisso, investire in questi asset si è finora dimostrato un buon affare a lungo termine. Ma attenzione: investire in criptovalute non è privo di rischi. Prima nota quando si entra in questo universo: Bitcoin non ha un prezzo ufficiale, come si può leggere chiaramente su Bitcoin: cos'è e come funziona - Borsa Italiana. Questo perché ogni borsa offre la propria in base alla domanda e all'offerta che osserva tra i suoi utenti. Esistono variazioni significative tra le piattaforme, a volte diverse migliaia di dollari. Fai attenzione, quindi, prima di acquistare.

Ci sono due ragioni principali per le differenze di prezzo. In primo luogo, la liquidità: alcune piattaforme non registrano lo stesso volume di scambi. Questo può influire sul prezzo perché è calcolato su una media delle transazioni effettuate internamente. In secondo luogo, nessuno stabilimento è ancora un punto di riferimento nel settore. Non c'è il Nasdaq come arbitro, come nel mercato tecnologico. Inoltre, uno studio della società di gestione Bitwise Asset Management ha pubblicato alla fine di marzo 2019 uno studio secondo cui il 95% dei volumi di scambio di criptovalute sarebbe falso. Ciò suggerisce che i prezzi potrebbero anche essere troncati su alcune piattaforme. Stai attento, quindi.

Gli investitori dovrebbero inoltre tenere presente che il prezzo, in dollari o euro, visualizzato dalle piattaforme è probabilmente superiore al prezzo reale. Queste infatti vengono remunerate sottraendo le commissioni da ogni transazione: i più avidi hanno quindi interesse a pubblicare un prezzo alto.

Conoscere facilmente il prezzo dei Bitcoin in euro

Per trovare facilmente il prezzo del Bitcoin in euro, vi consigliamo di consultare il sito del Chicago Mercantile Exchange (CME), una delle maggiori borse americane. Offre un prezzo medio calcolato in tempo reale sulle principali borse. Devi quindi convertirlo in euro tramite un sito specializzato come XE. Puoi anche consultare OnChainFX, un sito di riferimento che aggrega dati dalla maggior parte delle piattaforme globali; inoltre, è stata di recente creata un’app fatta apposta per i neofiti dei Bitcoin, accessibile tramite questo link: https://bitcoinera.app/it/.

Comprare i Bitcoin

Ci sono una miriade di piattaforme che offrono l'acquisto di bitcoin. Abbiamo effettuato un confronto completo con i punti di forza e di debolezza dei principali siti (costi, livello di esperienza richiesto, ecc.). Troverai spazi di trading riservati a investitori confermati e broker facili da usare. Nonostante costi più elevati, questi ultimi sono anche i più user friendly. Da poco, in Italia, esistono anche degli sportelli fisici nei quali si possono avere consulenze di persona e acquistare questo tipo di criptovaluta. Questa è un'opportunità per ricevere una consulenza personalizzata, ma anche i costi sono più alti.

In generale, consigliamo di evitare il pagamento con carta di credito. Le commissioni sono molto alte (fino al 10%). Il bonifico bancario è la soluzione più economica ma richiederà un processo di convalida leggermente più lungo (circa tre giorni in tutto se si conta la convalida della propria identità). È anche possibile che la tua banca stia bloccando il trasferimento. Sarà quindi necessario richiedere di firmare una rinuncia in cui si dichiara di essere a conoscenza dei rischi connessi a questo investimento.

A seconda del valore aggiunto ottenuto, può essere interessante ottenere un "portafoglio hardware" o un portafoglio elettronico fisico. Ti impedirà di lasciare le tue risorse sulle piattaforme. Questi sono esposti a tentativi di hacking. Un portafoglio hardware potrebbe essere, ad esempio, una semplicissima chiave USB e consente di archiviare la criptovaluta in uno spazio offline, molto più sicuro piuttosto che lasciare tracce ovunque nel mondo digitale online.

