Fitbit presenta Ace 3 il tracker di ultima generazione per bambini

Fitbit presenta FitbitAce 3, il tracker di ultima generazione per bambini che monitora attività esonno aiutandoli a sviluppare uno stile di vita più salutare senza rinunciare aldivertimento

Sulla scia del successo dei prodotti della famigliaFitbit Ace, questo tracker offre una maggiore autonomia della batteria, nuoviquadranti orologio interattivi e un design su misuraper bambini con nuovi accessori Minions in arrivo.

Fitbit ha annunciato oggi Fitbit Ace 3, il tracker di attività e sonno di ultima generazioneche aiuta i bambini dai 6 anni in sua sviluppare sane abitudini e a divertirsicon tutta la famiglia. In aggiunta alle funzioni della gamma di prodotti Aceche i bambini amano già, Ace 3 offre nuoviquadranti orologio animati e accessori che motivano i più piccoli a muoversi ed esprimere illoro stile individuale. Con una batteriache dura fino a 8 giorni e un designresistente all’acqua, Ace 3 tiene alto il divertimento per un’interasettimana. I preordini di Ace 3 sono aperti da oggi con disponibilità globaledal 15 marzo al prezzo di €79,95 (EUR).

A causa della didattica adistanza, dell’interruzione delle ore di educazione fisica a scuola e dellariduzione delle attività sportive, i bambini trascorrono sempre più tempoincollati ai dispositivi: in base al 3°RAPPORTO AUDITEL-CENSIS infatti, l’utilizzo di internet è aumentato considerevolmentecon il lockdown. In particolare, i dati sulle fruizioni individualirilevati attraverso l’indagine di base Auditel confermano gli adolescenti dietà compresa tra gli 11 e i 17 anni come i maggiori utilizzatori di Internet:3.200.000 - pari al 96,1% del totale - si collegano tutti i giorni, con unacrescita del 10,7% nell’ultimo anno. Ma i dati evidenziano anche un forte aumento dei bambini iperconnessi:1.200.000 in aumento dell’11,8% nel 2020, a fronte di una crescita media inItalia che è del 2,4%. Ecco perché, ora più che mai, i genitori hannobisogno di trovare nuovi modi per aiutare i loro figli a restare attivi: ed èqui che entra in gioco Ace 3 motivandolia muoversi e sviluppare abitudini sane che, se iniziate da piccoli, duranoper tutta la vita.

“Mentre le misure di distanziamento sociale e didattica a distanzavengono prolungate, aiutare i bambini a restare attivi, motivati e felicibilanciando il tempo che trascorrono sui dispositivi mobile, dedicano allascuola e al tempo libero è una sfida costante per tutte le famiglie",afferma James Park, VP, direttore generale e co-fondatore di Fitbit. "Abbiamo progettato Ace 3 per offrire airagazzi tutte quelle esperienze che li aiutano a divertirsi e a ritrovare lagioia del movimento per sviluppare abitudini sane che possono durare tutta lavita.”

Ace 3 aiuta i bambini a connettersi con il proprio benessere,incoraggiandoli a restare attivi edormire il tempo necessario per fare il pieno di energie. Il tracker,infatti, motiva i più piccoli a raggiungere l’obiettivo di 60 minuti attivi giornalieri inviando promemoria alpolso per accumulare almeno 250 passiogni ora: questa opzione può essere personalizzata durante l'orarioscolastico. Inoltre, i bambini possono impostare facilmente i loro obiettivi e monitorare l’attivitàvisualizzando le statistiche sul display touchscreen luminoso e intuitivo, configurare timer e tracciare il tempotrascorso con il cronometro. Grazie alle funzioni di monitoraggio delsonno, promemoria per andare a dormire e sveglie silenziose, i genitori possonoincentivare i loro figli a seguire unaroutine di riposo più regolare e aiutarli a sviluppare abitudini sane pervivere ogni giorno all’insegna della motivazione. Nell'app Fitbit, inoltre,i bambini possono connettersi con amicie familiari approvati dai genitori, parteciparealle sfide di famiglia e festeggiarei traguardi raggiunti con medaglie e trofei virtuali.

Fitbit Ace 3 trasformal’attività in un gioco divertente con quadrantiorologio animati che cambiano e si evolvono man mano che i bambini siavvicinano al loro obiettivo durante la giornata. Con i nuovi quadrantiorologio Coniglietto, Marziano e Navicella spaziale, oltre a 20+ quadranti orologio classici, i bambinipossono personalizzare il dispositivo e renderlo unico come loro. Inoltre, iragazzi hanno la possibilità di cambiare lo stile del tracker sostituendo ilcinturino con accessori intercambiabili. E prossimamente, Ace3 sarà il primo dispositivo che porterà al polso dei bambini alcuni dei loropersonaggi animati preferiti: i Minions™! Con due cinturini disponibili neicolori Cattivissimo Blu e Nero Minions, oltre a nuove funzioni e opzioniMinions in arrivo, gli amatissimi personaggi della famosa serie di animazionesaranno sempre al polso dei più piccoli.

E mentre i bambinirestano motivati, i genitori hanno la certezza che la privacy dei loro figli èal sicuro, in quanto è possibile creare unaccount di famiglia - fortemente raccomandato per i bambini di etàinferiore ai 12 anni e obbligatorio per l’utilizzo di Ace 3 - per accedere ai controlli e alle opzioni diprotezione sulla privacy. Tramite l’account di famiglia Fitbit su app, igenitori possono accedere alla “Vistagenitore” e visualizzare l’attività dei loro figli, scegliere cosa mostrareai bambini sull’app e approvare le richieste di amicizia. Parallelamente, ibambini possono utilizzare il loro Ace 3 in “Vista bambino” su app per sviluppare abitudini sane e visualizzarele statistiche principali, come attività e sonno, amici approvati dai genitori, quadranti orologio,avatar e medaglie. L’esperienza Ace 3 è inoltre progettata per rispettare gli standard sulla privacy deibambini, tra cui COPPA negli Stati Uniti e GDPR in Europa.

Grazie al processo diconfigurazione intuitivo con un account Fitbit di famiglia, i genitori possono connettere Ace 3 condispositivi Android e iOS per muoversi insieme ai loro figli. I bambini chepossiedono uno smartphone potranno ricevere notifiche di chiamate direttamente al polso per restare sempreconnessi con genitori, familiari e amici. Una volta configurato e caricato al 100%, Ace 3consente ai bambini di trascorrere meno tempo a ricaricare il dispositivo e piùa muoversi grazie alla batteria che duraoltre una settimana.

Fitbit Ace 3 è disponibile al preordine a partireda oggi su Fitbit.com e presso i maggioririvenditori, condisponibilità globale a partire dal 15 marzo 2021. Ace 3 è disponibile al prezzo di €79,95 (EUR) con cinturiniClassic in silicone comodo e resistente nei colori Nero con fibbia Rosso sporto Blu cosmico con fibbia Verde spaziale ed è caratterizzato da un design conbumper per proteggere il dispositivo da urti e cadute. Prossimamente, sarannoinoltre disponibili i cinturiniintercambiabili Minions con dettaglio a rilievo al prezzo di€29,95 (EUR).

