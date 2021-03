Acquistare o noleggiare l'auto, è questo il dilemma

È meglio acquistare un’auto oppure optare per il noleggio auto lungo termine? È uno dei dilemmi più frequenti nel corso degli ultimi anni. Le opzioni offerte dal mercato sono diverse, soprattutto per quanto riguarda il noleggio. L’acquisto di una vettura conviene quando si vuole usufruire di un veicolo immediatamente. Chi sceglie di comprare una vettura vuole generalmente tenerla per diversi anni ed occuparsi in prima persona di tutte le spese che la riguardano. La manutenzione e l'assicurazione sono gestiti in maniera autonoma dal proprietario, che non deve sottostare ad alcun genere di contratto con una società di autonoleggio. Inoltre, il veicolo può essere venduto di propria iniziativa.

Uno dei vantaggi più interessanti dell’acquisto di una vettura nuova è sicuramente dato dal fatto di non essere stata utilizzata da altri proprietari. Quindi si è certi che il precedente possessore non ha “maltrattato” la vettura. Altro vantaggio legato all’acquisto di un’auto nuova è legato alla possibilità di personalizzare la vettura in base alle proprie esigenze scegliendo dal catalogo degli optional. Per una vettura usata questa scelta, invece, non è possibile dato che ci si deve “accontentare” di ciò che è già presente sul mercato.

Infine, un ultimo vantaggio dell’auto nuova è dato dalla tecnologia più moderna presente sulla vettura. Un veicolo nuovo si presenta con una dotazione tecnica, sia per quel che riguarda i motori che gli aiuti alla guida, spesso obsoleta sulle vetture usate.

Il noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine è una formula molto vantaggiosa per diversi aspetti. Si tratta di una pratica da tempo familiare ai professionisti ed alle partite Iva come alternativa all’acquisto di un’auto per uso legato all’attività Aziendale.

Al noleggio possono accedere le aziende con regolare partita Iva, ma anche i privati in possesso del semplice codice fiscale. Per entrambi i clienti è necessario rispettare un requisito fondamentale: la sostenibilità della spesa. Di fatto le aziende devono mostrare il bilancio annuo, mentre per i privati la busta paga. Si tratta di documenti finanziari necessari a verificare l’esistenza di una situazione economica affidabile.

Grazie al noleggio a lungo termine è possibile avere una formula all inclusive che copre tutti gli oneri per l’utilizzo del veicolo come l’assicurazione, Kasko, manutenzione compresi pneumatici invernali, ecc), con la sola esclusione di multe e parcheggi e pedaggi oltre che, naturalmente, del carburante. Il periodo di noleggio varia tipicamente da 24 a 48 mesi, con percorrenze complessive fino a 80.000 Km; a fine noleggio, il veicolo può essere riscattato ad un prezzo prefissato, per essere intestato al cliente o ad altra persona da lui designata, oppure semplicemente riconsegnato al noleggiatore.

In sostanza si acquista l’uso dell’auto, piuttosto che la sua proprietà. Il costo dell’uso nel caso di noleggio è predeterminato e fisso e il canone varia da operatore a operatore e dipende essenzialmente dallo sconto che le case produttrici riservano alle società di Noleggio Lungo Termine.

Scegliere la formula del noleggio a lungo termine concede di accedere a numerosi vantaggi. Oltre che all’aspetto economico il noleggio a lungo termine permette di liberarsi di tutti i fastidi derivanti dalla proprietà, a partire dalla necessità di ricordare le scadenze fiscali e normative, le sorprese del costo della manutenzione dopo il periodo di garanzia, nessun fastidio per realizzare il corretto valore residuo, ed infine la flessibilità di poter adeguare le caratteristiche dell’auto al variare delle esigenze personali e familiari.

