Omicidio Ilenia Fabbri : Pierluigi Barbieri ha confessato

Pierluigi Barbieri, 53 anni, alias "lo zingaro", ha ammesso di aver ucciso la donna. All'assassino erano stati promessi 20.000 euro e un'auto. Nel primo pomeriggio è stato interrogato l'ex marito della vittima, Claudio Nanni, 54 anni, accusato di essere il mandante del delitto. Afferma di aver mandato Barbieri dalla sua ex moglie, che "continuava a chiedergli soldi", solo per spaventarlo, non per ucciderla.

La confessione di Barbieri

La svolta nel barbaro omicidio di Ilenia Fabbri, 46 anni, fucilata all'alba del 6 febbraio nella sua casa di via Corbara a Faenza, arriva con l'interrogatorio di Barbieri, detto lo `` Zingaro '' - 53 anni, da Cervia che ha vissuto per alcuni anni a Rubiera in provincia di Reggio.

Barbieri risponde a tutte le domande e conferma di essere l'autore materiale dell'omicidio di Ilenia Fabbri e che Claudio Nanni, l'ex marito della donna, è il mandante. Barbieri ha riferito di averle chiesto di non lasciare la casa di Ilenia Fabbri senza prima aver ucciso la 46enne e poi simulato una rapina che si è conclusa in tragedia. Per lo "spettacolo", Nanni gli ha promesso 20mila euro e un'auto. Barbieri aggiunge inoltre che i 2.200 euro trovati (e sequestrati) dagli inquirenti non sono legati al delitto.

L'ex marito nega l'omicidio

Durante l'interrogatorio, anche l'ex marito della donna, Claudio Nanni, 54 anni, di Faenza - attualmente in carcere come lo stesso Barbieri - risponde alle domande del GIP, ma fornisce una versione ben diversa: conferma di aver mandato Barbieri all'ex- moglie, ma non per ucciderla. E precisa che, per il blitz, Barbieri avrebbe pagato circa 2mila euro. Nanni ammette anche di aver dato la chiave della casa della sua ex moglie a Barbieri, dicendo che era determinato a fargli dare una lezione perché lei gli chiedeva sempre dei soldi. Secondo lui, la sola presenza di uno sconosciuto in casa avrebbe dovuto spaventare la donna.

