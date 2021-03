Covid, Ministro Speranza : Se curva cresce più zone rosse

"Mi aspetto che le varianti facciano crescere la curva epidemiologica e che quindi altre Regioni vadano verso il rosso". Così ila Mezz'ora in più, su Rai3. Questoè legato all'emergenza, perciò "devono abbassarsi le bandierine di partito per lavorare tutti insieme", aggiunge. Domani sarà autorizzato il vaccino AstraZeneca anche per gli over 65."Il prossimo trimestre sarà decisivo Arriveranno 50 milioni di dosi ed entro l'estate conto che siano vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno".

