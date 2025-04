CECILIA CAPRIOTTI (GFVIP) : ZENGA? E' L' UNICO CHE NON FREQUENTERO'

Home » Social News » CECILIA CAPRIOTTI (GFVIP) : ZENGA? E' L' UNICO CHE NON FREQUENTERO'

Cecilia Sala intervista Zelensky: il presidente ucraino parla del legame con Giorgia Meloni

Domani, 25 gennaio, Cecilia Sala torna su Il Foglio con un’intervista esclusiva al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Cecilia Sala: racconto della prigionia in Iran e liberazione storica in tempi record

Cecilia Sala, giornalista italiana liberata dopo 21 giorni di detenzione in Iran l'8 gennaio, ha condiviso la sua esperienza a Che Tempo Che Fa sul Nove.

Cecilia Sala: il primo messaggio dopo il rilascio dall'Iran, Non pensavo sarei stata a casa oggi

Cecilia Sala ha pubblicato il suo primo post su X dopo essere tornata in Italia, in cui ha espresso gratitudine e commozione.