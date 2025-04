Giorgia Meloni e i 35mila euro a un clan di nomadi per comprare voti

Home » Social News » Giorgia Meloni e i 35mila euro a un clan di nomadi per comprare voti

Maietta ha legami di lunga data con il boss Costantino "Cha Cha" Di Silvio, quest'ultimo coinvolto nel processo Olimpia per la costruzione di tre organizzazioni criminali. Un accordo che coinvolgerebbe anche Giorgia Meloni: "Maietta ha detto a Meloni che bisognava pagare i ragazzi per la campagna elettorale e Meloni ha risposto: 'Dite a questi ragazzi di parlare con la mia segretaria'", ha detto a Riccardi.

I ragazzi a cui si riferiva facevano parte di un clan latino che la DDA di Roma considera mafie. "Maietta - ha spiegato il pentito Riccardo - ci ha presentato Giorgia Meloni nel 2013. Era presente anche il suo autista. Abbiamo parlato della campagna elettorale e Maietta ha detto a Meloni che eravamo i ragazzi che si erano occupati delle precedenti campagne per i cartelloni e per ottenere voti. Hanno parlato del fatto che Maietta fosse terza della lista, prima di lui c'erano Rampelli e Meloni, e che Rampelli, anche se eletto, si sarebbe comunque dimesso per far posto a Maietta ".

I ragazzi del clan dovrebbero essere pagati, e il presidente avrebbe risposto: "Parla con la mia segretaria". Al mio gruppo presente, abbiamo detto: "Senza usare i nostri telefoni, fissiamo un appuntamento al Caffè Shangrila di Roma", avvenuta poi dall'altra parte della strada allo Shangri-la, i 35.000 euro in contanti sono stati poi consegnati in un sacchetto di pane: "Per favore, non ti conosco. Non ti ho mai dato niente", ha detto la segretaria prima di partire.

Concerto 1 maggio 2025 a Roma: il cast completo con Achille Lauro, Giorgia e tanti altri

Il cast del concerto dell'1 maggio 2025, che si terrà come di consueto in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per celebrare la Festa dei Lavoratori, è stato finalmente annunciato.

Giorgia Meloni arrivata negli Stati Uniti per l'incontro con Donald Trump

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla Joint Base Andrews, vicino Washington, per la visita ufficiale negli Stati Uniti che culminerà con l'incontro previsto per domani alle ore 12 alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump.

Milano Corteo pro Palestina: scontri con la polizia, vandalismi e scritte contro Meloni Spara a Giorgia

Oggi a Milano si è svolta una manifestazione nazionale a sostegno della Palestina, con circa 10.000 partecipanti provenienti da tutta Italia.