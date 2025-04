Sanremo 2021, scaletta quarta serata : Ospiti Barbara Palombelli Mahmood

Home » Social News » Sanremo 2021, scaletta quarta serata : Ospiti Barbara Palombelli Mahmood

Stasera i finalisti delle Nuove Proposte vinceranno il campionato corrispondente. L'ordine di esecuzione è: Davide Shorty, Folcast, Gaudiano, Wrongonyou. Con il tridente d'attacco Amadeus-Fiorello-Ibra, c'è Barbara Palombelli, giornalista, conduttrice, moglie di Francesco Rutelli. Presente anche la conduttrice che ha partecipato ad "AmaSanremo" per la selezione di Nuove proposte Beatrice Venezi.

Sanremo 2021: la diretta della quarta serata

Presenza onoraria per Mahmood, vincitore dell'edizione 2019. Anche Alessandra Amoroso si esibisce in coppia prima con Matilde Gioli poi con Emma Marrone. Questa sera vengono assegnati anche due prestigiosi premi: quello al nome di Lucio Dalla assegnato dalla sala stampa di radio, televisione e web, e quello al nome di Mia Martini assegnato dai giornalisti della stampa. Per quanto riguarda il Big, ecco tutti i cantanti e i brani in ordine di esibizione.

Scaletta completa quarta serata Sanremo 2021

Annalisa con 'Dieci'

Aiello con 'Ora'

Maneskin con 'Zitti e buoni'

Noemi con 'Glicine'

Orietta Berti con 'Quando ti sei innamorato'

Colapesce Dimartino con 'Musica leggerissima'

Max Gazzè con 'Il farmacista'

Willie Peyote con 'Mai dire mai (la locura)'

Malika Ayane con 'Ti piaci così'

La rappresentante di lista con 'Amare'

Madame con 'Voce'

Arisa con 'Potevi fare di più'

Coma_Cose con 'Fiamme negli occhi'

Fasma con 'Parlami'

Lo Stato Sociale con 'Combat Pop'

Francesca Michielin e Fedez con 'Chiamami per nome'

Irama (in rvm) con 'La genesi del tuo colore'

Extraliscio feat Davide Toffolo con 'Bianca luce nera'

Ghemon con 'Momento perfetto'

Francesco Renga con 'Quando trovo te'

Gio Evan con 'Arnica'

Ermal Meta con 'Un milione di cose da dirti'

Bugo con 'E invece sì'

Fulminacci con 'Santa Marinella'

Gaia con 'Cuore amaro'

Random con 'Torno a te'

Chi è Carlos Diaz Gandia, il coreografo di Gaia a Sanremo 2025 ospite a Verissimo

Carlos Diaz Gandia sarà ospite per la prima volta a Verissimo nella puntata di sabato 5 aprile. Il coreografo spagnolo ha ottenuto un'ampia visibilità grazie al successo virale della coreografia di "Chiamo io chiami tu", il brano presentato da Gaia al Festival di Sanremo 2025.

Hit Parade: Lady Gaga conquista la vetta degli album, nei singoli domina Sanremo

A un mese dalla conclusione del Festival di Sanremo 2025, la classifica dei singoli è dominata dai brani presentati sul palco dell'Ariston, occupando interamente le prime dieci posizioni.

Valerio Scanu critica l'esibizione di Tony Effe al Festival di Sanremo 2025

Valerio Scanu, ospite del programma "Maschio Selvaggio" su Rai Radio 2 condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ha espresso critiche nei confronti di Tony Effe riguardo alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025.