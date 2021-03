Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Soffocante per la calura, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.

Soluzione : Afosa

Gabriele D'Annunzio - Wikipedia

Gabriele D'Annunzio, allo stato civile Gabriele d'Annunzio (Pescara, 12 marzo 1863 – Gardone Riviera, 1º marzo 1938), è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista e patriota italiano, simbolo del decadentismo e celebre figura della prima guerra mondiale, dal 1924 insignito dal Re Vittorio Emanuele III del titolo di Principe di Montenevoso.

