PM Studios annuncia le date di lancio per tre titoli

PM Studios è entusiasta di annunciare le date di uscita di tre dei loro giochi al New Game + Expo!

Ever Forward è un puzzle game 3D con protagonista Maya che si è persa in uno strano mondo immaginario. Da sola deve affrontare un viaggio dove deve sbloccare i suoi ricordi e affrontare le sue paure. Ever Forward arriverà su Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch il 29 giugno.

Guts 'N Goals è uno strano gioco di calcio in cui l'obiettivo è letteralmente picchiare gli amici. Tutti scendono in campo con una mazza in mano che serve per colpire la palla o altri giocatori ... in una lotta travolgente per segnare più gol possibili prima che la partita sia finita. Guts 'N Goals arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch il 31 agosto.

Exophobia è un brutale FPS vecchia scuola dove i giocatori si troveranno su un'astronave abbandonata piena fino all'orlo di orde di alieni. Combattere e sopravvivere fino alla fine in questo frenetico sparatutto di ispirazione retrò è la missione principale. Exophobia arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch il 5 ottobre.

