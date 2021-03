Ubisoft annuncia la Stagione 1 dell’Anno 5 di For Honor Asunder

IL LANCIO DELLA STAGIONE 1DELL’ANNO 5 ASUNDER VERRA' FATTO CON UN EVENTO IN-GAME L’11 MARZO





Ubisoft ha annunciato che la Stagione 1 dell’Anno 5 di For Honor Asunder sarà lanciata l’11marzo. Con più di 25 milioni di giocatori, For Honor è disponibile per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One e Windows PC, oltre che su Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft. For Honor può essere giocato su PlayStation 5 e Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità.





Dando inizio all’Anno 5, Asunder prosegue l’arco narrativo introdotto nel mondo di For Honor durante l’Anno 4. La guerra tra i guerrieri dell’Alleanza Chimera e l’Ordine di Horkos prosegue. Asunder rappresenta un periodo di grande ricchezza per i guerrieri che si godono le festività nei rispettivi rifugi.





L’11 marzo inizierà un evento in-game a tempo limitato chiamato Horkos Masquerade che permetterà ai giocatori di mettersi alla prova con l’Ordine diKronos in una nuova modalità 4v4: Carousel of Horkos. Per tutta la durata dell’evento sarà disponibile un pass per l’evento gratuito con 30 livelli da completare.





Con questo evento, la Stagione 1 dell’Anno 5 aggiunge un aggiornamento per il Warden, nuove variazioni all’armamento e alle armature, nuovi eventiin-game, un Battle Pass e un Pacchetto Battaglia che contiene nuovi e moteabbinati, armi, esecuzioni, effetti e molto altro. Ulteriori dettagli sulla Stagione 1 dell’Anno 5 saranno rivelati nel li vestream di Warrior’s Den oggialle 18:00CET sul canale Twitch di For Honor e su twitch.tv/forhonorgame.





