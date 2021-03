PYRA/MYTHRA SI UNIRANNO A SUPER SMASH BROS. ULTIMATE

La leggendaria Aegis di Xenoblade Chronicles 2 andrà ad arricchire la selezione di personaggi del Fighters Pass Vol. 2 di Super Smash Bros. Ultimate con le sue personalità basate su fuoco e luce

Pyra/Mythra di Xenoblade Chronicles 2 si unirà ufficialmente a Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch. Questo personaggio fa parte del Set sfidante 9, cheinclude anche un nuovo scenario e una selezione di brani musicali tratti da Xenoblade Chronicles 2. In un video di presentazione, il director della serie SuperSmash Bros. Masahiro Sakurai ha illustrato in dettaglio le mosse diPyra/Mythra e il nuovo scenario, Mare di nuvole di Alrest.

Il Set sfidante 9 èincluso nel Fighters Pass Vol. 2 di SuperSmash Bros. Ultimate, disponibileper l’acquisto nel Nintendo eShop al prezzo di 29,99 €. Oltre a Pyra/Mythra, questopass dà accesso anche a Min Min di ARMS, Steve e Alex di Minecraft,Sephiroth della serie FINAL FANTASY VII e due personaggi che verrannorivelati in futuro. Il Set sfidante 9 può essere acquistato anche individualmenteal prezzo di 5,99 €.

In Xenoblade Chronicles 2, Pyra è una Gladius leggendaria, un’arma vivente cheaffianca il protagonista Rex. In seguito a una serie di drammatici eventiall’interno del gioco, Mythra fa il suo debutto come una seconda personalità diPyra. Le due, legate dal fato nel gioco, sono connesse anche sul campo dibattaglia di Super Smash Bros. Ultimate.

Tecnicamente, Pyra eMythra sono un personaggio unico nello schermo di selezione, ma i giocatoripossono passare dall’una all’altra in qualsiasi momento durante gli incontri.Pyra è dotata di una potenza enorme, mentre Mythra sfrutta la sua velocità. Passandoda un personaggio all’altro, i giocatori possono sfruttare la potenza di Pyraper scatenare attacchi devastanti e muoversi agilmente per il campo dibattaglia grazie alla velocità di Mythra. Questa sinergia rende Pyra/Mythra unpersonaggio unico in Super Smash Bros. Ultimate.

Il nuovo scenarioincluso nel Set sfidante 9 si chiama Mare di nuvole di Alrest ed è ispirato auna delle ambientazioni più riconoscibili di XenobladeChronicles 2. L’azione sisvolge sul dorso di Azurda, una gigantesca creatura che nuota nel Mare dinuvole. Mentre Azurda viaggia attraverso il mondo, i giocatori potrannoscorgere panorami familiari di Xenoblade Chronicles2, come navi volanti, titani e regnisconfinati. Di tanto in tanto, i fan di XenobladeChronicles 2 più attentipotranno scorgere anche dei personaggi di quel gioco.

Al momento Super Smash Bros. Ultimate include tre brani di XenobladeChronicles 2, ma dopo averscaricato il Set sfidante 9 il numero salirà a 19. Inoltre, da domani, inconcomitanza con l’uscita di Pyra/Mythra, saranno disponibili anche nuovi elementiper Guerrieri Mii a pagamento, inclusi l’elmo e l’armatura di Artù della serie GHOSTS’NGOBLINS, l’elmo e la cotta di Rathalos e l’elmo e la cotta da cacciatoredella serie MONSTER HUNTER.

Per maggiori informazionisu Super Smash Bros. Ultimate, e per acquistare i contenuti aggiuntivi, è possibilevisitare il sito https://www.smashbros.com

