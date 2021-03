“Figlia di” è stato presentato in anteprima nel corso della prima puntata del Festival di Sanremo 2021.



Figlia Di Testo Completo Cazone Loredana Bertè Sanremo 2021

Sono il padre delle mie carezze

e la madre delle mie esperienzesono figlia di una certa famaSono una figlia di figlia diLoredanaLoredanaCol mascara e la bandanaSono una figlia di figlia diLoredanaHo fatta invidia e ho fatto penaHo fatto tutto, tutto da solaLo senti il graffio lungo la tua schienaEra per dirti che ci sono ancoraSono il padre delle mie carezzee la madre delle mie esperienzeSono figlia di una certa famaSono una figlia di figlia diLoredanaLoredanaChi mi odia mi amaSono una figlia di figlia diLoredanaCon gli occhi aperti dentro al nottefare l’amore è come fare a botteil capo branco fra queste ieneti ho fatto male però per il tuo beneSono il padre delle mie carezzee la madre delle mie esperienzesono figlia di una certa famaSono una figlia di figlia diLoredanaLoredanaSono schiava e sovranaSono una figlia di figlia diLoredanaLoredanaLoredanaTu che giudichi il mio cammino

prova a farlo sopra a questo tacchi

così di me non cambio niente

i cani sono bravi anche a casa della genteun animale non mangia, un animale sbranaSono una figlia di figlia diLoredanaSono il padre delle mie carezzee la madre delle mie esperienzesono figlia di una certa famaSono una figlia di figlia diLoredanaLoredanaChi mi odia mi amaSono una figlia figlia di figlia diLoredana

: Qui di seguito il testo del nuovo singolo di Loredana Bertè - - - - - SONO UNA FIGLIA DI LOREDANA - - - - Grazie de… - candemsoul : Qui di seguito il testo del nuovo singolo di Loredana Bertè - - - - - SONO UNA FIGLIA DI LOREDANA - - - - Grazie de… -

Vedi anche : figliatestocompletocazoneloredanabertèsanremo