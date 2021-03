Ashes of Creation: nuovo video

Intrepid Studios ha appena rilasciato un nuovissimo video per mostrare alcuni degli eccitanti contenuti disponibili nell'Alpha One Pretest di Ashes of Creation. Il video è stato girato alla fine della scorsa settimana e presenta oltre 30 minuti di gioco in 4K.Offre un'anteprima di alcune delle incredibili ambientazioni, contenuto delle missioni e azione 2v2.Intrepid ricorda che altri filmati di gioco di Ashes of Creation presi dal pre-test Alpha One saranno presto rilasciati prima dell'inizio di aprile.





Vedi anche : ashescreationnuovovideo