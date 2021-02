Udinese-Fiorentina: probabili formazioni e le ultime dai campi

Udinese-Fiorentina è match che vale tantissimo per ambo le formazioni: nonostante il blasone eccellente delle due società, al momento sono appaiate sì, ma troppo vicine alla zona retrocessione e troppo lontane dall’Europa. Vediamo le statistiche e le possibili formazioni in virtù delle ultime dai campi.

Udinese-Fiorentina: le statistiche

Storicamente in terra friulana vige un sostanziale equilibrio: 17 sono i pareggi, 15 le vittorie dei bianconeri e 12 quelle dei toscani. L’ultima vittoria bianconera risale a cinque anni fa: finì 2-1. Da allora, altri nove incontri a Udine dove la Fiorentina è sempre uscita indenne: ben sei vittorie e tre pareggi. Va detto che l’Udinese è imbattuta da tre gare al Dacia e nelle ultime due ha mantenuto la porta inviolata. Per contro, i gigliati vengono dalla bella vittoria contro il lanciatissimo Spezia e recupereranno Ribery.

Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina

In casa Udinese, panchina corta per Gotti: squalificati Pereyra e Zeegelaar; infortunati Ouwejan, Deulofeu e Forestieri, oltre a Jajalo e Pussetto per i quali la stagione potrebbe essere già finita. Ai ballottaggi, Bacao sembra in vantaggio su Bonifazi in difesa, e Makengo su Walace a centrocampo.

In casa Fiorentina, indisponibili solo Bonaventura e Kouame che saranno a disposizione di Prandelli in un paio di settimane. Rientra Ribery, al ballottaggio in vantaggio su Eysseric. Per quanto riguarda gli altri dubbi per la formazione iniziale, Quarta pare in vantaggio su Igor e Venuti su Malcuit.

Ecco, quindi, le possibili formazioni di Udinese-Fiorentina, di scena al Dacia di Udine, domenica 28 febbraio alle 15.00:

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Makengo, Stryger Larsen; Okaka; Nestorovski. All. Gotti.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli.

Arbitra il Sig. Volpi di Arezzo.

