Roma, stazione di San Pietro : uomo trovato morto sui binari

Un uomo è stato trovato morto sui binari della stazione ferroviaria di Roma San Pietro. Il ritrovamento intorno alle 7.30 di oggi sabato 27 febbraio da parte dei carabinieri delle ferrovie: sul posto sono intervenuti i carabinieri della Questura di Roma. I primi rapporti suggeriscono che le ferite al corpo della vittima ipotizzano che l'uomo sia stato colpito dal treno: tuttavia, le indagini nelle prossime ore sveleranno tutti i dettagli dell'incidente. Per il momento gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità dell'uomo.

Indagini stazione di San Pietro in corso

Anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso della stazione di Roma San Pietro, attualmente all'esame degli agenti Polfer, possono essere utili per le indagini di polizia. I video forniranno effettivamente tutti i dettagli di ciò che è accaduto. Finora, c'è poca certezza: alcuni testimoni hanno detto agli investigatori che la vittima, un maschio adulto, era sul lato della piattaforma e stava effettuando una chiamata. Quello che è successo dopo non è ancora chiaro: dalle riprese della telecamera, tuttavia, si scoprirà se si è trattato di un incidente o di un suicidio. Resta da vedere anche se l'uomo fosse solo: in questo momento, però, è escluso il coinvolgimento di qualsiasi altra persona.

