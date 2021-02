Chando Erik Luna e la sua battaglia contro la bulimia: intervista shock a EVA3000

Il 32enne attore e modello spagnolo Chando Erik Luna ha parlato per la prima volta della sua difficile e travagliata lotta contro la bulimia a EVA3000. In un'intervista rilasciata al noto magazine di cronaca rosa ha raccontato la sua dura battaglia contro questo disturbo alimentare.

«Non avrei mai pensato di soffrire di questo disturbo del comportamento alimentare – ha dichiarato l’attore e modello spagnolo Chando Erik Luna a EVA3000 -. Tanti anni fa pensavo che fosse un disturbo che colpisse soltanto le donne, poiché ci educano a pensare che l’uomo non deve mostrare debolezze e tantomeno insicurezze riguardo al fisico. All’età di 14 anni ero già alto 183 centimetri e pesavo 80 chili, praticamente ero un ragazzo atletico e sempre in perfetta forma. Giocavo a calcio e avevo muscoli dappertutto. Tuttavia, quando ero arrivato a Parigi all’età di 16 anni per lavorare come modello, la mia agenzia mi chiedeva di “perdere” quei muscoli. Molto prima che Instagram celebrasse i modelli di fitness come delle star del web – ha svelato Chando -, il mondo del fashion richiedeva che i suoi modelli maschili fossero molto magri. Iniziai a seguire una dieta per “debellare” i muscoli, ma non perdevo molto peso. Un giorno, un modello mi disse che il modo perfetto per perdere peso sarebbe stato il seguente: assumere lassativi e vomitare il cibo dopo ogni pasto. Proprio di fronte a me, questo modello aveva tagliato un pezzo di mela, l’aveva legato con del filo interdentale e dopo averlo ingoiato, aveva tirato il filo con forza fino a vomitare. Provavo paura e disgusto a farlo, ma alla fine seguii il suo esempio…da quel momento iniziò il mio incubo. Un brutto sogno che è durato molti anni».

Si è salvato grazie all'aiuto dei famigliari e degli specialisti. A tal proposito ha voluto lanciare un monito a tutti coloro che si trovano in questa situazione: «Quando sprofondi nella bulimia, pensi che sia impossibile curarti, che non potrai mai più avere una vita normale, ridere e uscire con gli amici. Ma si può e si deve uscire da questo tunnel dell’inferno grazie al sostegno dei famigliari e ai percorsi terapeutici mirati degli specialisti per curare sia il corpo che la mente».

