PAW PATROL: ARRIVA LA LINEA CHARGED UP

Dopo il successo mondiale della linea Mighty Pups, la squadra di cuccioli di Adventure Bay torna nei negozi con una nuova linea di personaggi e veicoli per avventure “a tutta velocità”

Dal 1° marzo tornano su Cartoonito (canale 46 dtt) le avventure di PAW Patrol con in nuovi episodi della serie PAW Patrol Mighty Pups – Charged up, la saga che vede la squadra di pronto intervento più amata dai bambini di tutto il mondo cimentarsi in grandi avventure con i super poteri ottenuti dopo l’impatto di un misterioso meteorite sulla spiaggia di Adventure Bay, tra cui un’incredibile super-velocità.

Già da oggi è disponibile nei negozi di giocattoli, la nuova linea di prodotti Spin Master PAW Patrol Charged Up, che porta nelle case dei piccoli fan la velocità del fulmine e il divertimento delle avventure TV, con veicoli tematizzati e personaggi ricchi di dettagli, luci e suoni per un’esperienza di gioco immersiva e iperrealistica.

Marshall, Chase, Rubble, Rocky, Zuma e Skye possono contare sui fiammeggianti Veicoli Charged up a 3 ruote: pneumatici orientabili per acrobazie a 360°, dettagli traslucidi che trasmettono tutta la potenza e velocità dei veicoli della serie animata e luci e suoni per vivere al massimo ogni avventura. Ogni veicolo è accompagnato da un super cucciolo con una divisa da super-pilota.

Le novità continuano con i nuovi Cuccioli Charged up nelle loro esclusive uniformi Charged-up: dettagli trasparenti e metallizzati e luci che si accendono nel momento dell’azione, si combinano ai nuovi zaini-accessorio che riproducono fedelmente i superpoteri di ciascun PAW Patrol e si attivano premendo il pulsante sulla schiena del cucciolo. E infine, arrivano i nuovi PAW Patrol anche nella raccolta dei “mini personaggi”, con il nuovo assortimento di mini pups Charged up, tutti da scoprire e collezionare.

Finite le missioni i super cuccioli e il loro amico Ryder possono tornare al loro quartier generale, naturalmente in versione “super”: alta ben 84cm e dotata di luci e suoni, la Mighty Tower è il posto perfetto per osservare la città attraverso il periscopio rotante che emerge dal tetto e vivere ogni giorno una nuova avventura.

Premendo l’apposito pulsante apparirà la “missione del giorno” e le luci indicheranno quali cuccioli sono più portati per affrontarla. Non resta che scendere a tutta velocità dalla zip line, saltare a bordo dei veicoli e partire, sfrecciando fuori dal garage spinti dall’apposito lanciatore. La Mighty Tower dispone anche di un ascensore realmente funzionante e include Chase e il suo veicolo.

