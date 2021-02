Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Discorso dal pulpito, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Il misantropo (Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux), è una commedia in cinque atti del drammaturgo francese Molière.Venne rappresentata per la prima volta a Palais-Royal il 4 giugno 1666, con le musiche di Jean-Baptiste Lully.. Il misantropo è un'opera che contiene dati biografici.Il misantropo nasce nella solitudine e nella crisi delle pièces di Don Giovanni e de Il Tartuffo ...Nome e luogo di nascita. Per molto tempo si è creduto che Masaniello fosse originario di Amalfi, mentre in realtà nacque a Vico Rotto al Mercato, uno dei tanti vicoli che circondano piazza del Mercato a Napoli. All'origine di questo equivoco c'è quel d'Amalfi, che è semplicemente il cognome, ma che è stato tradizionalmente interpretato come un riferimento al luogo d'origine del capopopolo.