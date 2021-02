Void Terrarium ++ arriverà su PS5 a maggio

NIS America è lieta di annunciare che il suo primo titolo per PS5, Void Terrarium ++ uscirà il 18 maggio 2021 in Nord America, il 21 maggio in Europa e il 25 maggio in Oceania!



Void Terrarium ++ ha un aspetto e prestazioni migliori su PlayStation 5 e viene fornito in bundle con contenuti aggiuntivi come nuove emote, abiti, acconciature e un ambiente tutto nuovo da esplorare.

L'edizione limitata, disponibile per il preordine sul negozio online NISA, contiene il gioco fisico per PlayStation 5, la Colonna sonora ufficiale, un Set di 5 cartoline illustrate, schizzo esclusivo autografato di Masayuki Furuya e scatola da collezione.

Informazioni su Void Terrarium ++:

In un mondo contaminato da funghi tossici, un robot di manutenzione trova una ragazza morente di nome Toriko. Dopo averla curata per garantire la sua sopravvivenza, il robot crea un rifugio per lei all'interno di un terrario.

Per rafforzare il terrario e tenere in salute Toriko, il robot deve avventurarsi nella terra desolata per raccogliere risorse mentre combatte le macchine e le creature mutanti che incontra.

