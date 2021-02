El Shaddai in uscita presto su Steam

L'acclamato gioco ritorna per entusiasmare il pubblico Steam su PC!

Sono passati dieci anni da quando El Shaddai è stato rilasciato su PS3 e XBox360 e questo bellissimo titolo di combattimento sarà presto rilasciato su PC Steam.

Sviluppato da un talentuoso team guidato dal leggendario Sawaki Takeyasu ("Devil May Cry", "Steel Battalion", "Okami", "Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse", "Infinite Space", " God Wars "," The Lost Child "), El Shaddai: Ascension of the Metatron è una combinazione di platform 2D e 3D, con combattimenti dinamici.

Con la sua ricca trama e la splendida grafica, i giocatori dovranno sfruttare le abilità di combattimento e padroneggiare una vasta gamma di armi potenti in quello che è un viaggio indimenticabile.

Presto arriveranno altre notizie sul rilascio!



Vedi anche : shaddaiuscitaprestosteam