La nonna di Avellino cammina per 15 chilometri: Volevo essere vaccinata!

. La storia di, 86 anni di Calitri, racchiude il coraggio, la determinazione e lo spirito di sacrificio che sono tipici di tante persone anziane irpine. La donna avrebbe ricevuto la prima dose dipoco prima delle 13 presso il centro polifunzionale Bisaccia. Un conoscente, che lo aiuta nelle faccende domestiche, lo ha messo a disposizione per accompagnarlo al centro di Altirpino. Ma: "vado a piedi". Poco dopo le 7:30 è uscita di casa e se n'è andata. Bisaccia è arrivato almeno quattro ore dopo nel posto sbagliato.

Il Messaggero

Vaccino nel Lazio per gli over 80: 'Ai malati più gravi il siero anche a casa' COME UNA PARENTE La storia diLivia ha commosso gli operatori impegnati nella somministrazione dei vaccini, i ...Livia ha perso il marito già da qualche anno e vive a Calitri con uno dei figli, il quale è affetto da problematiche di salute. Spesso riceve il sostegno e l'assistenza di una conoscente, la ...È diventata la "supernonna" di Avellino, la signora Livia che di anni ne ha 86 e ha percorso 15 km a piedi per essere vaccinata.Quindici chilometri a piedi per ricevere la prima dose di vaccino anti Covid. La storia di nonna Livia, 86enne di Calitri, racchiude il coraggio, la determinazione e lo spirito di sacrificio che sono.