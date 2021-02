Bimbo malato, il padre lo strangola e poi si suicida

La tragedia è avvenuta in provincia di, al Castello di Godego. A ritrovare i corpi sono il nonno del bambino, che hanno subito chiamato i carabinieri. Al momento dell', la madre era lontana da casa. Secondo le indagini l'omicidio-suicidio è avvenuto ieri mattina intorno alle 9, mentre Adriana, moglie di Egidio, era già andata a lavorare all'ospedale di Castelfranco. Nessuna fretta, probabilmente aveva pianificato tutto. Il 43enne, dopo l'allarme lanciato dal fratello Stefano e dal padre Fortunato, che aspettavano lui e il nipote a pranzo, era disteso per terra, in bagno, in un lago di sangue. Si era tagliato la gola con un coltello da cucina.

