Rebus Stereoscopico 39132 4639 Settimana Enigmistica

Di seguito troverai la risoluzione per il: Rebus Stereoscopico 39132, della Settimana Enigmistica 4639 del 18 febbraio 2021.

Cesura: ON Ora Rio Nero? Sì!



Diagramma: a domanda rispondi (7 7)



: Onorari Onerosi

Altre Soluzioni :

Le soluzioni ai rebus de "La Settimana Enigmistica" appena uscita in edicola. 3550: Lievi tintinnii (Peter) 3504: Bambine robuste (Paol) 3539: Cartina geografica (Peter)2 – Rebus (3 7 = 5 5) 3 – Rebus (6 1 4 2 1 = 8 6) soluz.: avi degenti = Avide genti soluz.: fiacco l'egro SS è = Fiaccole grosse (da "La Sibilla") (da "La Settimana Enigmistica") Un esempio simile è il rebus n. 3. Qui il malato in piedi da solo a destra deve essere posto in rela-Un po' più complicato degli altri, il rebus stereoscopico, ma basta osservare le vignette, e si trova il ragionamento che ci porterà alla soluzione. Altri vi...