Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Il serial con la Polizia Scientifica di Las Vegas, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.



Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.



Altre Soluzioni :

Con serial: Trasmette serial e soap opera; La città texana dove è stato ambientato un popolare serial TV; Un serial TV con poliziotti, psicologi e assassini; Il serial con la Polizia Scientifica di Las Vegas.CSI - Scena del crimine (CSI: Crime Scene Investigation) è un telefilm prodotto dal network statunitense CBS le cui vicende ruotano attorno alle indagini della squadra della polizia scientifica ...CSI: NY è una serie televisiva statunitense prodotta dal 2004 al 2013.. Si tratta del secondo spin-off, ambientato a New York, della serie TV CSI - Scena del crimine.A differenza di essa e del suo primo spin-off CSI: Miami, dove il protagonista e punto di snodo delle vicende è il capo della squadra scientifica, in CSI: NY i protagonisti sono una coppia di detective: Mac Taylor, un ex marine ...