Il boss Raffaele Cutolo è morto

, boss fondatore dellaorganizzata e protagonista di una delle trame più controverse della storia d'Italia, l'affare Cirillo. Fu ricoverato a Parma sotto un severo regime carcerario.

Il boss della camorra, dopo una lunga malattia, è morto nel reparto sanitario del carcere di Parma. Il fondatore nonché capo della Nuova Camorra Organizzata aveva 79 anni ed era il detenuto al 41bis più anziano. Era già stato ricoverato per un periodo in ospedale a inizio anno. I giudici della Sorveglianza avevano definito le sue condizioni non incompatibili con il carcere. È morto Raffaele Cutolo, il professore di Ottaviano storico boss della camorra napoletana. 'O professore nonostante abbia solo una licenza elementare, figlio di un mezzadro.