Chi è Veronica Peparini, la ballerina e coreografa nota per il programma “Amici di Maria De Filippi”?

Nata a Roma, il prossimo 25 febbraio compirà 50 anni. Da sempre la sua passione è stata la danza e ha durante la sua carriera collaborato con artisti del calibro di Ricky Martin e Tiziano Ferro. Nel 2013 nel cast del Talent Show Amici dove conosce anche il suo attuale compagno, il ballerino Andreas Muller.



